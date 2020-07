آزمایشات پروازی جدیدترین بالگرد تهاجمی در روسیه آغاز شد

به گزارش اسپوتنیک، وی تصریح کرد: "اکنون کار پر تحرک برای ساخت این بالگرد جریان دارد تا تولید انبوه آن در پاییز شروع شود ."

به نوبه خود ، آناتولی سردیوکوف ، مدیر صنعتی شرکت "بالگردهای روسیه" گفت که ظاهر فنی Mi-8AMTSh-VN با در نظر گرفتن تجربه استفاده جنگی از این بالگردها در درگیری های نظامی فعلی ÷شکل گرفته است. به طور خاص ، موتورهای دارای قدرت زیاد ، سیستم حامل جدید ، تسلیحات بیشتر، افزایش ایمنی و سایر ویژگی های این بالگرد مدرنیزه شده ، قابلیت های جنگی آنرا افزایش داده و اجازه می دهد تا از آن برای عملیات ویژه در سخت ترین و پیجیده ترین شرایط استفاده شود.