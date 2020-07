روسیه توپ الکترومغناطیسی هم ساخت

اسپوتنیک به نقل از فوربس، مجله بازرگانی آمریکا، این توپ بر پایه پالس الکترومغناطیسی عمل می کند. اما عنوان توپ الکترومغناطیسی بعید است صحیح باشد: این سلاح بیشتر به یک توپ مایکروویو - نوعی سلاح انرژی هدایت شده شباهت دارد که از آن می توان در مبارزه با هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کرد.

از زمانی که انسان به استفاده از برق برای مقاصد نظامی شروع کرد، کار برای ایجاد سلاح های ویژه ای که تکنیک نظامی را فلج می کند در جریان بوده و هیچ وقت قطع نشد. انواع سلاح هایی وجود دارد که هدف آنها تخریب و از بین بردن الکترونیک است.

در اوایل ماه ژوئیه، رسانه های روسی گزارشی در باره سلاحی منتشر کردند که نام آن توپ پالس الکترومغناطیسی بود. این یک پدیده واقعی و قابل مشاهده است. راه اصلی دستیابی به اثر تخریب در مقیاس بزرگ استفاده از سلاح هسته ای است. هنگامی که یک بار هسته ای در نزدیکی سطح زمین منفجر می شود، به همراه سایر عوامل آسیب رسان، یک پالس الکترومغناطیسی بوجود می آید، اما شعاع انتشار آن محدود است و اثر آن با دیگر پیامدهای کشنده انفجار هسته ای پوشش می شود. هنگامی که بار هسته ای در ارتفاع بالا منفجر شود، در لایه های پایین فضا، این پالس می تواند مسافت نسبتاً طولانی را طی کند، اگرچه با تشدید ضربه هسته ای دوم و حمله تلافی جویانه تقریباً اجتناب ناپذیر، تأثیر آن کاهش می یابد.

اسلحه فوق الذکر الكترومغناطیسی روسی هیچكدام از شاخص های ذکر شده را ندارد و همین امر باعث می شود که نام آن بسیار مشكوك باشد. درعوض، این اسلحه بیشتر شبیه به توپ مایکروویو است، نوعی سلاح انرژی هدایت شده، که می تواند در شرایط امروز با هواپیماهای بدون سرنشین مبارزه کند.