به گزارش اسپوتنیک، معاون کمیسیون دفاعی دوما، یوری شویتکین ضمن دعوت به ایجاد توافق‌نامه سه جانبه کنترل تسلیحات میان ایالات متحده و روسیه و اضافه کردن چین گفت: " ایالات متحده به دنبال بهانه ای برای عدم اتخاذ اقدامات مشخص برای تمدید توافق هسته ای فعلی با روسیه (استارت -3) است."

پیش از این، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای کنترل تسلیحات، مارشال بیلینگزلی گفته بود که توافق نامه جدید کنترل تسلیحات باید مربوط به زرادخانه های هسته ای روسیه و چین باشد و آنها را به طور کامل پوشش دهد. معاهده استراتژیک کاهش سلاح های تهاجمی (استارت -3) که در سال 2010 امضا شد، تنها معاهده محدودیت تسلیحات بین روسیه و ایالات متحده است. این توافق نامه در فوریه 2021 منقضی می شود و تا کنون واشنگتن اعلام نکرده که آیا قصد تجدید آن را دارد یا خیر.