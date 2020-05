View this post on Instagram

Так успеет ли всё-таки Россия «заскочить в последний вагон технологической революции»? И как технологии изменят страну? Развёрнутый ответ президента - в программе «Москва.Кремль.Путин» в воскресенье в 22.30 на телеканале «Россия». //////////////////////////////////////////Сейчас это интервью прозвучит тем более актуально, учитывая, как резко выросла зависимость мира от новых технологий в условиях пандемии. #москвакремльпутин #путин #павелзарубин #россия1 #россия24 #tvrussia #вести24 @vrsoloviev