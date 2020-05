گفتگوی تلفنی وزرای خارجه روسیه و آمریکا

به گزارش اسپوتنیک، مورگان اورتگس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت: " وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف از طریق تلفن درباره مراحل بعدی در کنترل تسلیحات و تعدادی دیگر از مسائل دوجانبه گفتگو كرد."

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation