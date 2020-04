به گزارش اسپوتنیک، نشریه آمریکایی نشنال اینترست، سیستم های موشکی زمینی را ویژگی بارز نیروهای مسلح روسیه نامید.

کالب لارسون نویسنده این گزارش در این خصوص خاطرنشان می کند كه اين سیستم ها در مقايسه با موشک های مبتنی بر سیلو، قابلیت حمل دارند، هرچند که از محافظت كمتري برخوردار هستند. به گفته مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک، مجموعه موشک هایی که روسیه از اتحاد جماهیر شوروی به ارث برده است، از نظر کمیت و تنوع گسترده ترین در نوع خود در جهان هستند.

نشنال اینترست یادآوری می کند که "روسیه همچنان قدرت پیشرو در زمینه ساخت انواع موشک ها است و نیروهای موشکی استراتژیک روسیه عنصر مهمی از استراتژی نظامی مسکو را تشکیل می دهند .... منجمله مسدود کردن دسترسی یا مسدود کردن منطقه واقع در درگیری های محلی و پایان دادن به ارسال سلاح های هسته ای استراتژیک به اهداف واقع در سایر قاره ها."

نویسنده این مقاله همچنین تأکید می کند که سیستم های موشکی که در منطقه کالینینگراد مستقر خواهند شد، که با استفاده از آنها "روسیه می تواند بخشی از دریای بالتیک را مسدود کند."