کارشناسان تأثیر یک دارو در درمان کووید-19 را ارزیابی کردند

به گزارش اسپوتنیک، متخصصان در مصاحبه با ریانووستی اعلام داشتند: داروی ضد ویروس "ایورمکتین" مانع از نفوذ "کووید-19" به هسته سلول ها می شود، بنابراین ممکن است در معالجه فرد مبتلا به کرونا ویروس با حداقل عوارض جانبی بسیار مؤثر باشد.

