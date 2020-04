مروارید نیروی هوایی روسیه

به گزارش اسپوتنیک، این مجله فرانسوی یادآور می شود سوخو ـ 57 با دو موتور توربوجت روسی دارای حداکثر سرعت حدود 2600 کیلومتر در ساعت ، سرعت صعود 21،000 متر در دقیقه و برد پرواز 1750 کیلومتر است.

این نشریه به قابلیت بسیار خوب مانوردهی سوخو 57 اشاره کرده اما خاطرنشان می سازد این جنگنده هنوز هم دچار برخی از مشکلات جدی در تکامل خود است."

جنگنده نسل پنجم سوخو 57 تست های پرواز را پشت سر گذاشته است.