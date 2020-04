مسلح شدن جنگنده سوخوـ 35 به یک موشک بسیار دوربرد

به گزارش اسپوتنیک، منابع موجود در مجتمع صنایع دفاعی روسیه این مطلب را اطلاع داده اند.

پروازهای آزمایشی جنگنده سوخو ـ 35 به همراه R-37M آغاز شده و پرتاب های آزمایشی این موشک نیز برای پایان سال 2020 برنامه ریزی شده است. علاوه بر سوخو ـ 35 ، جنگنده های سوخو ـ 57 و میگ ـ31 نیز این موشک های جدید را دریافت خواهند کرد.