زاخاروا تحریم ها علیه ونزوئلا را "ابزاری برای نسل کشی" خواند

به گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: روسیه خواستار لغو تحریم های ونزوئلا است، که در یک وضعیت اقتصادی دشوار و در طول کرونا ویروس همه گیر به ابزاری برای نسل کشی تبدیل می شوند.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation