اظهار نظر روسیه درباره آزمایش سلاح های هایپرسونیک آمریکا

به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر ارماکوف مدیر گروه منع گسترش سلاح های تسلیحاتی و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه، در پرسش خبرنگار ریا نووستی چنین اظهار نظر کرد: مسکو هیچ مشکلی در آزمایش اسلحه های هایپرسونیک آمریکا مشاهده نمی کند؛ این تنها نتیجه "مسابقه تسلیحاتی" با روسیه است.

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation