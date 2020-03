توضیح پنتاگون در مورد برتری روسیه در تسلیحات هایپرسونیک

به گزارش اسپوتنیک Washington Examiner، دستیار توسعه تسلیحات هایپرسونیک پنتاگون، مایک وایت گفت، واشنگتن در یک زمان تصمیم گرفت با اتکا به سایر مؤلفه ها، استفاده از چنین فناوری هایی را در سیستم های جدید تسلیحاتی کنار بگذارد.

به نوبه خود، مدیر تحقیقات و توسعه دفاعی برای نوسازی، مارک لوئیس، باز بودن آمریکا در زمینه تولید اسلحه را دلیل این تاخیر ذکر کرد. به گفته وی، روسیه و چین می توانستند از اطلاعات موجود در تحقیقات آمریکایی استفاده کنند.