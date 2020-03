پوتین هدف سلاح های هایپرسونیک روسیه را فاش کرد

به گزارش اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین کارکرد سلاح های هایپرسونیک روسیه را فاش کرد. وی گفت که این تسلیحات روسیه تعادل استراتژیک و ثبات در جهان را برقرار می کنند.

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation