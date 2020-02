پرواز 12 ساعته دو توپولف 142 بر فراز دریاهای بارنتز و نروژ

به گزارش اسپوتنیک، بر اساس پیام سرویس مطبوعاتی ناوگان دریایی شمال روسیه، دو فروند هواپیمای شناسایی دریایی روسی توپولوف-142 روز چهارشنبه یک پرواز برنامه ریزی شده را بر فراز آبهای بیطرف دریاهای بارنتز و نروژ انجام دادند.

© Sputnik / Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation