ساخت سامانه جدید برای رهگیری موشک های هایپرسونیک در روسیه

به گزارش اسپوتنیک با استناد به منابع موجود در مجتمع صنایع نظامی روسیه، کارشناسان در مورد موشک های بسیار دوربرد هوا به هوای دارای کلاهک تقسیم شونده فعلاً تحقیقات نظری انجام داده اند. تصمیم گیری درباره ساخت سامانه موشکی رهگیری از راه دور دارای قابلیت ضربه زدن به موشک های هایپرسونیک برای جنگنده های میگ 31 و جنگنده های پیشرفته میگ 41 ، توسط وزارت دفاع روسیه انجام شده است.

منابع نامبرده گفتند که مشخصات و ترکیب این سامانه در دست مطالعه قرار دارد و یکی از نامزدهای محتمل برای استفاده در این سامانه ، موشک میان برد ​​K-77M است.

گفتنی است که ترامپ اوباما را در ساخت موشک های هایپرسونیک در روسیه مقصر دانسته بود.

سامانه موشکی سنگین و سریع السیر هواپایه جدید می تواند كلاهک حامل چندین موشک مدرن هوا به هوا را به مسافت چند صد کیلومتری برساند. این موشک ها دیرتر از حامل خود جدا شده و نه تنها قادر به پیدا کردن هدف خواهند بود ، بلکه می توانند از مسافت دور به آن اصابت کنند.

استفاده از این سامانه در طول عملیات هواپیما به عنوان بخشی از یک فضای واحد اطلاع رسانی بیشترین ثمربخشی را ببار خواهد آورد. رادارهای زمینی ، هواپیما های راداری شناسایی از راه دور یا یا سیستم های هشداردهی درباره حمله ، قادر به پیدا کردن اهداف هوایی، موشک های کروز یا موشک های هایپرسونیک خواهند بود. جنگنده باید موشک بسیار دوربرد به سوی منطقه مورد نظر پرتاب کند.