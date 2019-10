به گزارش اسپوتنیک، نشریه آمریکایی We Are The Mighty در مقاله ای نوشت؛ روسیه بزرگترین ناوگان خودروهای جنگی جهان را در اختیار دارد و تعداد تانک هایی که در اختیار دارد در مقایسه با کشورهای عضو ناتو بیشتر است.

براساس این گزارش، روسیه در حدود 22 هزار تانک در اختیار دارد در حالی که کشورهای اروپایی عضو ناتو حدود 11 هزار تانک است.

خاطر نشان شده که آمریکا به همراه کانادا 18 هزار دستگاه تانک در اختیار دارد.