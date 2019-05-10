پوتین در عرصه هاکی + ویدئو

به گزارش اسپوتنیک، دیمیتری اسمیرنوف، روزنامه نگار کرملین، ویدئوی بازی هاکی پوتین در یازدهمین مسابقه لیگ قهرمانی هاکی در سوچی را منتشر نمود.
در این دیدار، رئیس جمهور روسیه آرزوی موفقیت برای تیم روسیه در مسابقات قهرمانی هاکی جهانی کرد و گفت: "امروز اولین بازی است، با یک تیم خوب — با نروژی ها مسابقه داریم. ما برای شما آرزوی موفقیت می کنیم".
رئیس جمهور روسیه خود به طور سنتی در تیم "لگندی هاکی / افسانه های هاکی " در پیراهن شماره یازدهم حضور یافت.
پیش از این در روز جمعه، ترکیب تیم ملی روسیه برای اولین مسابقه قهرمانی مشخص شد. در مرحله گروهی جام جهانی، تیم روسیه با 6 تیم دیگر سوئد، جمهوری چک، سوئیس، لتونی، اتریش و ایتالیا بازی خواهد کرد.
این مسابقات از تاریخ 10 تا 26 مه در براتیسلاوا و کوشیتسه اسلواکی برگزار خواهد شد.
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