ساخت اولین تراکتور جنگی مین روب در روسیه+ عکس

А знаете ли вы, что специалисты Челябинского тракторного завода научили свои тракторы обезвреживать мины? Конструкторы предприятия, которое входит в Ростех, разработали минный трал для установки на бронированные тракторы Б10М2С и Б12С. Он предназначен для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин. Тракторы с минным тралом маневреннее танков-тральщиков и обладают большим моторесурсом. А еще трактор-тральщик экономически выгоднее танков-тральщиков, ведь тракторная техника намного дешевле танков. В конструкцию новой машины будут внесены необходимые изменения для защиты экипажа от осколков при взрыве. Так, если трал вдруг наедет на взрывное устройство, значительно более мощное, чем мина, расположенный спереди мотор трактора убережет оператора от последствий взрыва. Изготовление опытного образца трактора-сапера планируется начать в 2019 году. #ростех #rostec #чтз

