برنامه گردش در قبرستان های روسی برای توریست های خارجی +عکس

به گزارش اسپوتنیک، لو لانتسمان ، مدیر کل انجمن " کارگاه فعالیت فرهنگی پایتخت" در این خصوص اطلاع داد.
وی توضیح داد: " این مکان ها بسیار دیدنی هستند و برای توریست ها جذابیت دارد که بدانند چه کسی ، کجا دفن شده است."
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Тишина и вечный покой. Около 400 лет земля Новодевичьего кладбища становится последним пристанищем великих деятелей культуры, политики и науки.. Здесь находится надгробие первой в мире женщины-министра Александры Коллонтай, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, великих композиторов Сергея Прокофьева, Александра Скрябина, Дмитрия Шостаковича, выдающихся авиаконструкторов и гениальных наших актеров и режиссеров. Здесь и могила загадочного творца русской литературы Михаила Булгакова, а также последнее пристанище Николая Гоголя, чьё тело и после смерти долго не могло найти покой.. Пройтись по некрополю Новодевичьего монастыря и поговорить о том, как менялось кладбище, о его собственной истории, реальных фактах и легендах приглашает вас в эту субботу 3 ноября, в 11:00.. Подробности на нашем сайте☝🏻в шапке профиля. ___________ #клубживаяистория #новодевичьекладбище #пешеходнаяэкскурсия #гидмосква #историямосквы
پیشنهاد می شود که گردش ها در قبرستان های نوودویچی و واگانکوسکی و همچنین صومعه دانسکی صورت گیرد. برنامه به پنج زبان و از جمله انگلیسی، فرانسوی و چینی خواهد بود.
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