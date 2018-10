ویژگی های منحصر به فرد بمب هوایی «درل» روسیه

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رئیس کل «تخماش» ولادیمیر لپین، این بمب در مسیر نهایی حرکت خود اصلاح می شود و همچنین نابودی هدف انتخابی را تضمین می کند.

به گفته وی ، علاقه و توجه زیاد به بمب هوایی به خاطر طراحی مخصوص آن است. لپین توضیح داد: « و من باید بگویم که یک خصوصیت ویژه وجود دارد، برای آنکه بمب ممکن است به هدف نخورد. پس دقت و صحت ضربه مهم است. در این بمب سیستمی قرار داده شده که تضمین می کند بمب به هدف مشخص اصابت نماید و در طی زمان مشخص آن را ازبین ببرد.»

