تسلیحات "الهی" روسیه

به گزارش اسپوتنیک، صحبت بر سر خمپاره انداز 240 میلیمتری 2С4 "تولپان" و هویتزر 230 میلیمتری 2С7 "پیون" است. هر دو سلاح قادربه شلیک گلوله های هسته ای هستند که به نوشته نشریه آمریکایی" اگر جنگ سرد گرم شود، ناتو آنرا بر اساس تجربه تلخ خود خواهد شناخت". با این حال پس از پایان جنگ سرد، روسیه طی مدت طولانی بخش بزرگی از این توپخانه کالیبر بزرگ خود را انبار کرده است.

حالا آژانس آمریکایی ادعا می کند که مسکو سامانه های قدیمی خود را برای مقابله با تهدیدات معاصر مدرنیزه می کند.

