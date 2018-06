ادامه جواب های دندان شکن ایرانی ها به کمپانی نایک +عکس

به گزارش اسپوتنیک، پس از تحریم ایران توسط کمپانی نایک که وظیفه تامین کفش های فوتبالیست ها را در جام جهانی بر عهده داشت، مردم ایران با پیروزی بر تیم مراکش، شعار نایک را به سخره گرفتند.

مردم ایران در جواب شعار تبلیغاتی کمپانی نایک که "just do it" به معنی "فقط انجام دهید" هست در شبکه های اجتماعی نوشتند که " we just did it without you" که یعنی "ما بدون شما انجامش دادیم".

بسیاری از کاربران از این حرکت ناجوانمردانه نایک انتقاد کرده و معتقدند که در فوتبال باید همه چیز عادلانه باشد و مسایل سیاسی را نباید در آن دخالت داد چراکه جام جهانی یک اتفاق جهانی است و هدف از آن ایجاد روابط خوب بین ملت‌ها و دولت هاست.

عده ای از کاربران نیز معتقدند که همین کم مانده که چند روز دیگر آدیداس ایران را تحریم کرده و بگوید که تیم ایران حق شوت زدن به توپ های آدیداس را ندارد. و یا اینکه پیرهن و شورت ورزشی ورزشکاران را تحریم کند که نهایت ناجوانمردانگی و ترس آنها از ترامپ را نشان میدهد.

بسیاری از کاربران معتقدند که هرچقدر ایران را تحریم کنند و یا زندگی را بر ایرانیات سخت کنند اما ایران پیشرفت خود را خواهد کرد.