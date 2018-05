جدیدترین تسلیحات روسی در رژه پیروزی در میدان سرخ + عکس

به گزارش اسپوتنیک، سامانه موشکی"کینژال" جالب ترین و محرمانه ترین سلاحی بود که در میدان سرخ مسکو به معرض نمایش گذاشته شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در پیام سالانه خود به پارلمان کشور در اوایل مارس موشک هایپرسونیک "کینژال" را عرضه کرد.

موشک هایپرسونیک "کینژال" با سرعت ده برابر سرعت صوت " (12 هزار کیلومتر در ساعت) که توسط هواپیما های جنگنده میگ 31 حمل می شود از تمام سیستم های موجود دفاع هوایی و دفاع ضد بالستیک عبور کرده و کلاهک های متعارف و هسته ای را به اهداف واقع در مسافت تا دو هزار کیلومتر می رساند. این موشک می تواند ناوهای هواپیمابر ، ناوشکن ها و رزمناو های دشمن را مورد هدف قرار دهد.

ربات های نظامی، سلاح جدید دیگر عرضه شده در رژه بود. ربات "اوران ـ 9" که یک ماشین نظامی سنگین هدایت شونده است، مهیب ترین آنها است. این ماشین مجهز به توپ خودکار 30 میلی متری برای انهدام نیروی زمینی و تجهیزات نظامی سبک و اتش افکن موشکی "شمل ـ ام" است که دشمن را مجبور به خروج از پناهگاه ها و استحکامات خود می کند.

ربات دیگر با مارک اوران ـ 6 ، ربات مین روب است. این ربات در مقابل انفجارات با قدرت تا 60 کیلوگرم تی ان تی مقاوم است. اوران ـ 6 با پنل کنترل از راه دور هدایت می شود که شعاع عمل آن یک کیلومتر است.

پهپاد "کورسار" که با کانتینر در میدان سرخ حمل می شد ، سلاح دیگر نمایش داده شده در رژه پیروزی بر فاشیسم در مسکو بود که برای عملیات شناسایی و رساندن بار در نظر گرفته شده است.

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation

Многофункциональный комплекс разминирования "Уран-6" Вооруженных Сил РФ во время разминирования жилых кварталов Алеппо в Сирии