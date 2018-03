اعلام زمان و محل آزمایش موشک های بالدار جدید روسیه

به گزارش اسپوتنیک نماینده اول وزیر دفاع روسیه و رئیس ستاد کل در این خصوص اطلاع داد.

به گفته ی وی آخرین جنگ های منطقه ای و همچنین تجربه عملیات ها در سوریه نبض جدیدی برای توسعه ی سیستم های شکست دشمن ایجاد کرد.

توجه ویژه در این زمینه به توسعه ی مجموعه های موشکی با هدف استراتژیک و با افزایش توانمندی غلبه بر دفاع موشکی و همچنین سیستم های نظامی جدید از جمله زیردریایی های مافوق صوت و قدرت تحریکی بالا برای حمل تسلیحات هسته ای اختصاص داده می شود.

