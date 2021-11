به گزارش اسپوتنیک، فرماندهی فضایی آمریکا اعلام کرد که هدف گویا برگزاری آزمایش سیستم ضدماهواره ای روسیه، دستگاه مداری شوروی بود.

در خبر منتشره در سایت فرماندهی فضایی آمریکا آمده است: «روسیه موشک ضدماهواره ای را 15 ماه نوامبر آزمایش کرد که هدف آن نابودی ماهواره شوروی «کاسموس-1408» بود. با نابودی این ماهواره محیطی از اجزاء ماهواره در مدار اطراف زمین ایجاد شد.