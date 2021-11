سالیوان: آمریکا برخلاف ایران آماده مذاکره برجام است

به گزارش اسپوتنیک، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا در مصاحبه با سی.ان.ان که روز یکشنبه منتشر شد، بیان کرد: ایالات متحده آماده بازگشت به مذاکرات بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برنامه هسته ای ایران است، اما تهران هنوز اراده ای برای انجام این کار از خود نشان نداده است.

© Sputnik / Press service of the Ministry of Foreign affairs of the Russian Federation