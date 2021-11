به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه « ولت» آلمان، قیمت گاز با یک جمله پوتین افت کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به شرکت گازپروم دستور داد تا به سرعت میزان عرضه گاز به بازار اروپا را افزایش دهد و همین امر باعث شد تا به سرعت قیمت گاز در اروپا پایین بیاید.

الکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم تایید کرد که این شرکت از روز ۸ نوامبر صادرات گاز خود به اتریش و آلمان را افزایش خواهد داد. دلیل این زمانبندی این است که انتظار می‌رود تا روز ۸ نوامبر انبارهای گاز طبیعی روسیه پر شده باشد.

قیمت گاز طی هفته‌های گذشته در اروپا دستخوش نوسانات جدی شده و حتی تا نزدیک ۲ هزار دلار هم بالا رفته بود. از یک طرف بازار گاز اروپا با کمبود مواجه شده و انبار‌های این قاره برای فصل زمستان پر نشده و از سوی دیگر پیش بینی سردتر بودن هوا در زمستان سال جاری چشم‌انداز تقاضا برای این حامل انرژی در اروپا را بالا برده است.

نویسنده این نشریه خاطرنشان کرد که پس از سخنان پوتین، قیمت قراردادهای آتی گاز طبیعی در هلند 15 درصد کاهش یافت. این اظهارات تقریباً تصادفی ولادیمیر پوتین باعث شد تا بازار گاز اروپا نفس راحتی بکشد.

قیمت انرژی در اروپا در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است. در ابتدای ماه اوت، ارزش تخمینی معاملات فیوچر- آتی گاز بر روی شاخص TTF هلند حدود 515 دلار در ازای هر هزار متر مکعب بود که تا پایان سپتامبر دو برابر شد. بحران گاز در اروپا از پاییز سال جاری 2021 پس از آنکه قیمت های بازار در ازای هر هزار متر مکعب از هزار دلار فراتر رفت و به دو هزار دلار در ازای هر هزار متر مکعب نزدیک شد، رو به وخامت گرائید.

ناظران بازار بر این باورند که مجموعه‌ای از عوامل باعث ایجاد این بحران شده است. یکی از آنها افزایش تقاضای گاز در آسیا است که باعث افزایش قیمت‌ها در بازار آسیا و همچنین خروج صادرات از بازار اروپا شد. کاهش سهم تولید در اروپا نیز در وخامت اوضاع تاثیر داشته است.