لاوروف: روسیه نمی خواهد به ناتو بپیوندد

به گزارش اسپوتنیک، لاوروف در جریان جلسه عکس گرفتن تشریفاتی به خبرنگاران گفت: "شانس خود را امتحان نکنید. روسیه نمی خواهد به ناتو بپیوندد."

© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation