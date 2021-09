مطلب نشنال اینترست در مورد یک سلاح روسی قادر به ایجاد "موج آتش"

به گزارش اسپوتنیک، وی تأکید می کند که در حال حاضر روسیه در حال بهره برداری آزمایشی از این سلاح جدیداست.

روبلین توجه خود را به برخی تغییرات طراحی جلب می کند که مدل جدید را از سیستم های مشابه قبلی متمایز می کند: در حال حاضر TOS-2 بر روی یک شاسی چرخ دار نصب شده است. این ویژگی سیستم را شبیه آتشبار افسانه ای کاتیوشا می کند که در طول جنگ جهانی دوم از آن استفاده می شد. همچنین این سلاح جدید دارای جدیدترین مکانیسم هدف گیری و کنترل آتش است که باعث افزایش بیشتر پتانسیل جنگی آن می شود.