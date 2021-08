ایران نقض حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه در افغانستان را محکوم کرد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، اسماعیل بقایی هامانه شامگاه سه شنبه با ایراد یک سخنرانی در نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد افغانستان گفت: افغان‌ها مستحق زندگی در صلح و روابط خوب همسایگی با همسایگان خود بدون دخالت‌های نظامی غیرقانونی هستند.

