پاتروشف: هیچ پیش شرطی برای ورود نیروهای مسلح روسیه به افغانستان وجود ندارد

به گزارش اسپوتنیک، پاتروشف در پاسخ به این سوال که آیا می توان انتظار داشت که یک گروه نظامی روسیه همچون مورد سوریه وارد افغانستان شود، گفت: هیچ پیش شرطی برای این کار وجود ندارد.

