چارلز ریچارد به برتری روسیه در اسلحه هایپرسونیک اعتراف کرد

به گزارش اسپوتنیک، چارلز ریچارد، رئیس فرماندهی استراتژیک ایالات متحده در سمپوزیمی که به دفاع موشکی و فضایی در ایالت آلاباما اختصاص داشت سخنرانی کرد و گفت که فدراسیون روسیه هم‌اکنون در عرصه اسلحه هایپرسونیک در جهان برتری دارد.

وی در ادامه افزود:« روسیه در حال حاضربه مدرنیزه کردن نیروهای معمولی و استراتژیک خود می پردازد. نیروهای هسته‌ای یکی از مهمترین عرصه های استراتژی روسیه است که تا کنون 80 درصد این تسلیحات به‌روزرسانی شده اند که البته وسایل انتقال کلاهک ها را نیز تشکیل می دهد.