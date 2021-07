پیش بینی ها از سناریوی جنگ جهانی در سال 2034

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشنال اینترست، دریاسالار بازنشسته آمریکایی جیمز استاوریدیس و نویسنده الیوت آکرمن در کتاب "2034: یک رمان از جنگ جهانی آینده" بر این عقیده هستند که در آینده یک درگیری سیاره ای و از سوی دیگر یک جنگ جهانی رخ خواهد داد. گزیده ای از این گزارش توسط نشریه National Interest منتشر شد.

