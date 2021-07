لاوروف: غرب در تلاش است از اوضاع برجام استفاده کند تا توافق را به شکل تغییر یافته به ایران تحمیل کند

به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه اعلام نمود که در مذاکرات وین، پیشرفت چشمگیری در قدمهای متوالی میان آمریکا و ایران برای بازگشت به برجام دیده می شود.

