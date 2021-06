آمریکا چین را با انزوای بین المللی تهدید کرد

به گزارش اسپوتنیک، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در گفتگو با شبکه «فاکس نیوز» تاکید کرد که اگر چین در تحقیقات مرتبط با منشاء کرونا همکاری نکند، با انزوا در جامعه بین‌المللی مواجه خواهد شد.

