کاخ سفید: آمریکا به پتانسیل همکاری با روسیه در مورد سوریه باور دارد

به گزارش اسپوتنیک، جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریكا گفت، طبق نتایج دیدار روسای جمهور دو كشور اعلام نمود که، ایالات متحده پتانسیل همکاری با روسیه در مورد سوریه را در درجه اول در امتداد دالانهای بشردوستانه می بیند.

