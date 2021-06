به گزارش اسپوتنیک، جک سالیوان دستیار ریاست جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی، اعلام کرد که ایالات متحده برای همکاری با روسیه در عرصه ثبات راهبردی، سوریه، مسائل مرتبط با قطب شمال و یکسری از دیگر مسائل آماده است.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation