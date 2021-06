لاوروف: روسیه دچار بلندپروازی های ابرقدرتی نیست

به گزارش اسپوتنیک، لاوروف در کنفرانس بزرگداشت پریماکوف گفت:"اتفاقاً، ما دچار بلندپروازی های ابرقدرتی نیستیم و مهم نیست که کسانی تلاش کنند خود و دیگران را به عکس این موضوع متقاعد کند. ما آن شور و اشتیاق همکاران غربی ما را نداریم که همچون رسولان در تلاشند برنامه ارزش های دموکراتیک خود را در سراسر کره خاکی گسترش دهند. واضح است که تحمیل الگوی رشد و توسعه از خارج به هیچ چیز خوبی منجر نمی شود."

