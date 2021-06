به گزارش اسپوتنیک، دور پنجم مذاکرات با حضور هیات‌ های ایران و طرف های مقابل به ریاست انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در حال برگزاری است.

باوجود نزدیک شدن دیدگاه دو طرف به یکدیگر بعد از چهار دور مذاکره، هنوز برخی اختلافات در دور پنجم برقرار است. به گفته کارشناسان، اختلافات اصلی در مذاکرات وین بر سر این است که کدام تحریم‌ های آمریکا باید رفع شوند، ایران باید چه گام‌هایی برای بازگشت به تعهدات برجامی بردارد و همچنین ترتیبات زمانی اقدامات متقابل آمریکا و ایران چگونه باشد.