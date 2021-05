منبع: دیدار نماینده ام آی ۶ انگلیس با رهبر جبهه النصره

به گزارش اسپوتنیک، دیپلمات آگاه درباره دیدار جاناتان پاول نماینده ویژه سابق انگلیس در لیبی و رهبر تروریستی بین المللی حیات تحریر الشام، ابومحمد الجولانی رهبر بدنام جبهه النصره، که مدتی پیش در منطقه ادلب در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه پاسگاه باب الحوا انجام دادند، توضیحاتی داد.

