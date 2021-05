وزیر سوری: قدرت سوریه در داشتن دوستانی مثل ایران و روسیه است

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «تسنیم»، حسین مخلوف، وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه در باره آخرین روند بازگشت آوارگان سوری و اقدامات انجام‌شده از سوی دولت سوریه تعریف کرد.

مهمترین محورهای مصاحبه با وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه بدین قرار است: برنامه دولت سوریه اساساً بر اولویت بازگرداندن پناه‌جویان از داخل یا خارج استوار است. برنامه کاملاً یکپارچه‌ای برای بازگشت آوارگان سوری داخل کشور و پناه‌جویان خارج از کشور تدارک دیده شده است.

فرمان‌های عفو صادرشده توسط رئیس جمهور بشار اسد تأثیر زیادی در اطمینان بخشیدن به سوری‌ها داشته و باعث بازگشت تعداد زیادی از آنها شده است. هیچ مانعی در راه بازگشت هیچ شهروند سوری وجود ندارد، از هر دیدگاه و فکر و اندیشه‌ای که باشد، آنچه مهم است این‌که بازگردد و به حق و وظیفه خود در بازسازی و آبادانی کشور عمل کند.

اقدامات دولت سوریه منجر به بازگشت بیش از یک‌میلیون سوری از خارج از کشور شده است که بیش از 450هزار نفر از آنها به‌صورت کاروان‌های سازمان‌یافته و هماهنگ‌شده با دوستان به کشور بازگشته‌اند.

ایران، روسیه و مقاومت اسلامی لبنان دوستان و شرکای ما در جنگ برای آزادی کشور و سرزمین‌مان از تروریسم سازمان‌یافته و هدفمند هستند. هم‌اکنون بیش از 10هزار و 500 بخش صنعتی، مانند کارخانه‌جات و تأسیسات صنعتی و بیش از 2000 کارگاه تولیدی داریم و حدود 2500 واحد تولیدی نیز در دست ساخت است.

اگر کمک‌های دوستان ایرانی و روسی نبود، شرایط دشوارتر و سخت‌تر بود. ما می‌دانیم چه دوستانی کنار ما بودند و واقعاً نیز شریک واقعی ما در تأمین نیازهای سوریه هستند و ما نیز به‌صورت مستمر با آنها در تماس هستیم.

قدرت سوریه در دوستانش نهفته است که تنها به پشتیبانی اکتفا نمی‌کنند، بلکه شریک واقعی بودند و شهدایی را روی خاک این کشور از جمهوری اسلامی ایران گرفته، تا مقاومت لبنان و فدراسیون روسیه تقدیم کردند.

وی در ادامه افزود:« به پناه‌جویان سوری می‌گویم «به کشورتان بازگردید، شما شریک و برادر دیگر شهروندان سوری هستید و همانند همه سوری‌ها از حق و حقوق کامل برخوردار هستید». دولت سوریه، با تمام ارگان‌ها و نهادهایش برای فراهم کردن زمینه بازگشت همه سوریها تلاش می‌کند.