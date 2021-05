شوخی لاوروف در مورد دیدار پوتین با بایدن

به گزارش اسپوتنیک، از وزیر امور خارجه روسیه سوال شد که آیا مسکو با دیدار سران دو کشور موافقت خواهد کرد و لاوروف در پاسخ گفت: "ما اداره گمرک نیستیم که مجوز صادر کنیم." وی افزود در پی دیدار با بلینکن ، گزارشی به رهبران روسیه و ایالات متحده ارائه می شود که براساس آن در مورد عادی سازی روابط بین کشورها تصمیم گیری می شود.

