به گزارش اسپوتنیک، نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه در مصاحبه با روزنامه «آرگومنتی ای فکتی»، چاپ مسکو اعلام کرد که مقامات مسکو همچنان آمادگی دارند همکاری برابر و سازنده‌ای با ایالات متحده برقرار کنند، ولی امکان واقعی چنین همکاری با هر اقدام خصمانه از سوی واشنگتن، از جمله تشدید تحریم‌ها، کمتر و کمتر می‌شود.

