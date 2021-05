ژنرال آمریکایی از توانایی روسیه برای انهدام ماهواره های آمریکا خبر داد

به گزارش اسپوتنیک، ریموند قبلاً در اوایل ماه مارس نیز ارزیابی مشابهی را انجام داده بود. وی در آن زمان به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود امکانات روسیه و چین در فضای کیهانی موجب نگرانی ایالات متحده می شود. در همان زمان، وی خاطرنشان کرد که هر دو کشور دارای سامانه های لیزری زیادی با سطح قدرت مختلف هستند که برای از بین بردن یا آسیب رساندن به ماهواره ها از زمین یا غیر فعال کردن آنها مناسب است. در همین راستا دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه اظهار داشته بود که ترس ایالات متحده از فعالیت روسیه در فضا بی اساس است زیرا روسیه کشوری صلح دوست است.

