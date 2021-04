به گزارش اسپوتنیک، امروز پنجشنبه سرویس مرزی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اعلام نمود که قرقیزستان و تاجیکستان نیروهای بیشتری را به منطقه درگیری بین مرز دو کشور اعزام نمودند.

