لاوروف انگلیس را به تلاش برای تضعیف روابط روسیه و اتحادیه اروپا متهم کرد

به گزارش اسپوتنیک، لاروروف گفت:"از نظر روابط روسیه و اروپا، من فکر می کنم مثل گذشته انگلیسی ها یک نقش خرابکارانه فعال و بسیار جدی بازی می کنند. آنها از اتحادیه اروپا خارج شدند اما از این لحاظ فعالیت آنها کاهش نمی یابد. برعکس، آنها در تلاشند تا هر چه بیشتر بر مواضع اعضای اتحادیه اروپا در رابطه با مسکو تاثیر بگذارند."

© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation