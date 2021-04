آمریکایی ها به آسیب پذیری ارتش خود در برابر روسیه اعتراف کردند: دلایل آنها

به گزارش اسپوتنیک، در سند منتشره از سوی این نهاد، میزان آمادگی نیروهای آمریکایی برای انجام عملیات جنگی از سال 2017 تا 2019 ارزیابی شده است. در گزارش منتشره از سوی دیوان محاسبات ایالات متحده به این نتیجه رسیده می شود که به دلیل تقویت دشمنان بالقوه دیگر نمی توان در مورد برتری انکارناپذیر نظامی ایالات متحده صحبت کرد.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation