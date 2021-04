ترکیه مذاکرات با روسیه را برای خرید محموله دوم اس 400 آغاز نمود

به گزارش اسپوتنیک، چاووش اوغلو در شبکه تلویزیونی خبرترک گفت: "در مورد هنگ دوم اس -400 ، بخشهای مربوطه ما از جمله وزارت دفاع ترکیه علاقه مند است که مذاکرات را ادامه دهند."

