روسیه تردد کشتی ها در دریای سیاه را محدود کرد

به گزارش اسپوتنیک با استناد به اعلامیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آمریکا از روسیه به دلیل محدودسازی تردد کشتی‌ها در دریای سیاه اعتراض کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تصمیم روسیه در مسدود کردن تردد کشتی‌های خارجی در بخشی از دریای سیاه ابراز نگرانی کرد و آن را باعث تضعیف اوکراین دانست.

© Photo / Press Service of Ministry of defence of the Russian Federation