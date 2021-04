نوه رهبر انقلاب اسلامی ایران: حکومت یکدست افراطی برای کشور خطرناک است

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تجارت‌نیوز، حجت الاسلام سید حسن خمینی در دیدار با دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب اعتمادملی سخنانی را بیان کرد که بخش‌هایی از آن در ادامه می‌آید:

– به نظرم، ما در برهه بسیار مهمی از کشور هستیم؛ نه از این باب که همیشه می گویند، «برهه حساس کنونی»! بلکه واقعیت این است که امروز وضع معیشت مردم در دوره بسیار سختی است. البته ما هنوز به فقر نسلی بر نخورده و به فقر فرهنگی هم نرسیده ایم، ولی اگر فقر اقتصادی تا یکی دو نسل ادامه یاید، کار ممکن است به فقر فرهنگی کشد. در چنین شرایطی طبقه متوسط ما مدام ضعیف تر می شود و در این شرایط هر شعار پوپولیستی می تواند موج ایجاد کند و این امر برای کشور بسیار خطرناک است.